Умер актер дубляжа Андрей Ярославцев. Он озвучивал Оптимуса Прайма в «Трансформерах» и Альбуса Дамблдора в «Гарри Поттере»
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На 65 году жизни умер актер дубляжа Андрей Ярославцев. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Череватенко.
По его словам, причиной смерти Ярославцева стал коронавирус.
За свою карьеру Ярославцев озвучил не менее 240 фильмов. Его голосом говорил лидер автоботов Оптимус Прайм в фильмах серии «Трансформеры», директор Хогвартса Альбус Дамблдор в картине «Гарри Поттер и узник Азкабана», гном Гимли в финальной части трилогии «Властелин колец».
Также голос Ярославцева можно услышать в фильмах «Мстители», «Лабиринт Фавна», «Беовульф», «Банды Нью-Йорка», «Гладиатор», «Прирожденные убийцы», франшизе «Миссия невыполнима» и сериале «Офис». Кроме того, он озвучивал мультфильмы и видеоигры.