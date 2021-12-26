Умер актер дубляжа Андрей Ярославцев. Он озвучивал Оптимуса Прайма в «Трансформерах» и Альбуса Дамблдора в «Гарри Поттере»

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На 65 году жизни умер актер дубляжа Андрей Ярославцев. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Череватенко.

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По его словам, причиной смерти Ярославцева стал коронавирус.

За свою карьеру Ярославцев озвучил не менее 240 фильмов. Его голосом говорил лидер автоботов Оптимус Прайм в фильмах серии «Трансформеры», директор Хогвартса Альбус Дамблдор в картине «Гарри Поттер и узник Азкабана», гном Гимли в финальной части трилогии «Властелин колец».

Также голос Ярославцева можно услышать в фильмах «Мстители», «Лабиринт Фавна», «Беовульф», «Банды Нью-Йорка», «Гладиатор», «Прирожденные убийцы», франшизе «Миссия невыполнима» и сериале «Офис». Кроме того, он озвучивал мультфильмы и видеоигры.

Андрей Ярославцев — Голос Русского Дубляжа (#008) Голос за Кадром