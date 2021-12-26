СМИ сообщили об эвакуации в московском торговом центре «Метрополис» из-за человека с гранатой

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В Москве в торговом центре «Метрополис» прошла эвакуация. Об этом написали «Говорит Москва» и Baza со ссылкой на сообщения очевидцев. По информации Baza, в ТЦ также были слышны выстрелы.

Издание Readovka написало, что эвакуация проводилась лишь на первом этаже «Метрополиса» и что ее инициировали сами продавцы.

По информации телеграм-канала «112», паника началась из-за посетителя в магазине косметики. Он якобы украл духи, охранник его заметил и попытался задержать. Мужчина достал предмет, похожий на гранату, и сбежал. Сейчас его ищут полицейские.

Позднее RT и «Говорит Москва» сообщили, что продавцы и покупатели стали возвращаться в здание. По громкой связи поступило уведомление, что ТЦ работает в штатном режиме. При этом, как пишет телеграм-канал Shot, некоторые магазины закрыты.

Обновлено. В московской полиции подтвердили, неизвестный пытался похитить товар в ТЦ «Метрополис», а при попытке задержания показал похожий на гранату предмет и сбежал. Его разыскивают. В результате инцидента никто не пострадал.

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