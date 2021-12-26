Психотерапевт Андрей Курпатов получил премию за вклад в лженауку «Почетный академик ВРАЛ»

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Психотерапевт и телеведущий Андрей Курпатов стал лауреатом премии , которая вручается за вклад в лженауку. Об этом 25 декабря сообщил Znak.com.

На сайте премии сказано, что Курпатов использует термины «информационная псевдодебильность» и «цифровой аутизм», утверждает, что использование смартфонов увеличивает риск суицида, а для обоснования своей позиции «умело смешивает факты, гипотезы, спорные исследования и спекуляции».

Кроме Курпатова, в финал вышли ютьюб-блогер Антон Мысливец и историк Ольга Четверикова. На сайте премии сказано, что Четверикова заявляет об опасности вакцин и 5G, а канал Мысливца описан как «агрегатор мракобесных идей из всех областей науки, имеющий ярко выраженные коммерческие цели».

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Кроме того, в 2021 году организаторы премии создали специальную медицинскую номинацию. В ней победил врач Александр Редько, который, как сказано на сайте премии, ведет «широчайшую антипрививочную пропаганду, демонстрируя незнание основ биологии, не говоря уже об эпидемиологии и инфекционных болезнях».

Андрей Курпатов получил известность в начале 2000-х годов как телеведущий. Позднее он занимал пост главы компании «Красный квадрат», которая производила для «Первого канала» популярные развлекательные шоу. С 2014 года Курпатов возглавляет созданную им «Высшую школу методологии» в Петербурге. В 2019 году его назначили научным руководителем лаборатории нейронаук и поведения человека в Сбербанке.

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