Федеральный оперштаб зафиксировал минимальный прирост новых случаев коронавируса за три месяца

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По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в России выявили 23 721 новый случай заражения. Это сравнимо с показателем 30 сентября, когда было зафиксировано 23 888 новых заболевших.

Наибольший суточный прирост заболеваемости наблюдается в Москве (+2180), Петербурге (+1851), Московской области (+1565), Краснодарском крае (+570) и Свердловской области (+564).

За 24 часа зафиксировано 968 смертей пациентов с коронавирусом, что является минимумом с 11 октября, отмечает ТАСС. 37 285 человек, заболевших ковидом, за последние сутки выздоровели.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 392 020 заразившихся коронавирусом. 304 218 из них умерли, 9 259 771 пациент выздоровел.

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