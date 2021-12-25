Участницы Pussy Riot Люся Штейн и Мария Алехина, отправленные под административный арест «за пропаганду нацистской символики», объявили голодовку

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Муниципальный депутат Басманного района Люся Штейн и участница Pussy Riot Мария Алехина объявили голодовку в спецприемнике в Сахарово, где они отбывают административный арест. Об этом сообщили «Медузе» участники Pussy Riot.

Штейн и Алехина требуют, чтобы им разрешили общаться и поместили в одну камеру. Сейчас в спецприемнике, указывают участницы Pussy Riot, вместе с ними содержатся четыре женщины. При этом Штейн и Алехина находятся в разных камерах, одна из которых рассчитана на 10 человек, вторая — на 13 человек.

Прогулки им разрешают только в разное время, а за попытку переписываться угрожают административным дело по статье КоАП о неисполнении законного требования сотрудника полиции.

Никаких правовых оснований для того, чтобы изолировать их друг от друга, нет, подчеркивают Алехина и Штейн.

Подарите себе «Медузу» В 2021 году «Медуза» смогла выжить — благодаря читателям. Но нам по-прежнему нужна поддержка. Один раз или регулярно, маленькая сумма или большая — любая помощь критически важна. В 2022-м наша редакция может рассчитывать только на вас. А вы знаете, что делать.

Марию Алехину и Люсю Штейн отправили под административный арест 17 декабря, признав виновными по статье о пропаганде нацистской символики. Штейн должна будет провести под арестом 14 суток, Алехина — 15 суток.

По словам Алехиной, ее обвинили в пропаганде нацистской символики из-за фотографии, которую она опубликовала в инстаграме в 2015 году. На снимке изображены свастика и Александр Лукашенко. В свою очередь на Штейн составили протокол из-за ее портрета с фуражкой СС, который она опубликовала в 2018 году. Штейн пояснила, что речь идет о «фан-арте и фотошопе».

Успеть сделать важное дело:

Поддержать «Медузу» — Бегу!