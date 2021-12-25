Минобороны РФ сообщило о возвращении 10 тысяч военных с учений у границы Украины

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Южный военный округ (ЮВО) возвращает в пункты постоянной дислокации более 10 тысяч военнослужащих, которые в течение месяца были задействованы в учениях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

«Занятия в полевых условиях» проводились в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Северного Кавказа, а также на полигонах военных баз РФ в Абхазии, Армении и Южной Осетии, говорится в сообщении.

Ранее об учениях военнослужащих общевойсковой армии в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Смоленской областях сообщал Западный военный округ (ЗВО). О возвращении военных ЗВО в места постоянной дислокации пока объявлено не было.

Западные СМИ с осени сообщают со ссылкой на источники, что Россия концентрирует войска вблизи Украины и предполагают, что речь может идти о подготовке вторжения. Россия это отрицает и обвиняет Запад в «нагнетании напряженности».

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