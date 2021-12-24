В Астрахани произошел пожар в красной зоне ковидной больницы. Погибли два пациента

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Утром 24 декабря в Астрахани произошел пожар в реанимационном отделении Областной инфекционной больницы, где лечатся заболевшие коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

По данным экстренных служб, в результате возгорания в красной зоне погибли два пациента.

Пожар уже потушен, его площадь составила 15 квадратных метров. Из больницы эвакуировали 46 человек.

Как рассказали «Интерфаксу» в администрации больницы, вероятной причиной пожара стало воспламенение оборудования, а именно аппарата ИВЛ.

Другой собеседник агентства утверждает, что все аппараты ИВЛ в момент пожара были исправны, а возгорание спровоцировала неисправность в системе освещения.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источники пишет, что пожар мог начаться из-за короткого замыкания.