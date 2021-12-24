Рисдиплам для лечения спинальной мышечной атрофии включили в список жизненно необходимых препаратов

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Правительство России расширило список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, получение которых государство гарантирует гражданам.

На сайте правительства сообщается, что в перечень включат еще 22 препарата, в том числе рисдиплам (торговая марка «Эврисди»), тормозящий развитие тяжелого генетического заболевания — . С 1 января 2022 года, когда соответствующее распоряжение правительства вступит в силу, препарат будут обязаны выдавать в регионах по льготному лекарственному обеспечению.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал включение рисдиплама в список «одним из значимых решений». «Включение в перечень важнейших лекарств позволит приобретать препарат за счет федерального и региональных бюджетов и бесплатно предоставлять людям», — сказал глава правительства.

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Рисдиплам — лекарство, которое нужно принимать в течение всей жизни. Один флакон препарата в России в рознице стоит около 800 тысяч рублей; в год человеку нужен примерно 31 флакон, что стоит почти 25 миллионов рублей.

В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с 2022 года также войдут ивакафтор в паре с лумакафтором для лечения .

По данным источников «Медузы», поставщик президентского фонда — фармацевтический дистрибьютор «Ирвин» — ведет переговоры с международной компанией Roche о производстве в России рисдиплама. Представитель Roche говорил, что компания рассматривает возможность локализации «Эврисди», но не раскрыл подробностей. Сейчас фонд «Круг добра» закупает рисдиплам для детей от 6 месяцев до 18 лет.

Другой препарат для лечения спинальной мышечной атрофии — «Спинраза» — уже входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, но часто его сложно получить даже детям, а взрослым — еще сложнее.

По данным благотворительного фонда «Семьи СМА», каждый год в России рождается 200 детей со спинальной мышечной атрофией. По оценке фонда, в России живут от трех до пяти тысяч человек с таким заболеванием.

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