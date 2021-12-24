Первый канал передумал менять название шоу «Поле чудес»

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Первый канал, который с 2022 года будет самостоятельно снимать программу «Поле чудес», не станет менять ее название и формат. Об этом РБК сообщили в пресс-службе канала.

В ноябре стало известно, что Первый канал отказался продлевать контракт с компанией «ВИД», занимавшейся производством «Поля чудес». Канал договорился с компанией CBS о покупке прав на викторину «Wheel Of Fortune», ставшей прототипом российского шоу, и решил выпускать его под названием «Наше Поле Чудес», сохранив Леонида Якубовича в качестве ведущего.

Теперь Первый канал сообщил, что вместе с «ВИД» решил сохранить историческое название шоу. Также канал и телекомпания договорились, что программа не будет воспроизводиться на других каналах. Кроме того, «ВИД» согласился передать «Первому каналу» весь архив передачи — более полутора тысяч выпусков.

«Поле Чудес» — одна из старейших телепрограмм России. Ее первый выпуск вышел в 1990 году. Шоу создали Владислав Листьев, Алексей Мурмулев и Анатолий Лысенко. Листьев также был первым ведущим капитал-шоу, затем в 1991 году его сменил Леонид Якубович.

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