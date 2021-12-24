Москва заняла второе место в мире по дороговизне парковки для жителей. Выше в списке только Рига

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Москва занимает второе место в мире по стоимости часа парковки на улице. К такому выводу пришли «Ведомости», рассчитав, сколько стоит час парковки по максимальному тарифу в процентном отношении к средней зарплате.

В Москве максимальный тариф за час парковки с 24 декабря составляет 450 рублей. Средняя зарплата в городе за девять месяцев 2021 года — 92 тысячи рублей за вычетом налогов. Таким образом, пишут «Ведомости», за час парковки в Москве придется отдать 0,49% зарплаты.

Выше Москвы в этом списке только столица Латвии. В Риге за час парковки в самой дорогой зоне придется отдать 0,54% средней зарплаты.

«Ведомости» отмечают, что если в Москве максимальный тариф на парковку применяется по всему центру за небольшими исключениями, то в Риге по максимуму — 5 евро за час — приходится платить только за парковку в небольшой зоне Старого города.

Третье место в списке заняла столица Эстонии — Таллин, где час парковки стоит 0,46% от средней зарплаты.

По сравнению с лидерами списка парковка в Абу-Даби, Пекине и Берне в 10–20 раз доступнее.

В абсолютном выражении самая дорогая парковка в мире в Лондоне (час стоит 10,6 доллара), Амстердаме (8,5 доллара) и Осло (8,3 доллара). Однако при сопоставлении стоимости парковки со средней зарплатой все три города не входят в первую десятку. Москва по стоимости парковки на 8-м месте (6,1 доллара за час).

Для оценки стоимости парковки «Ведомости» использовали информацию из открытых источников для 71 города, в которых есть платная парковка в центре.

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