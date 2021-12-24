Кремль закупит для Нового года «супер-премиум» елки из Дании. На них потратят три миллиона рублей

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Управление делами президента России закупило для Кремля, администрации президента новогодние елки из Дании. Внимание на соответствующую закупку обратил телеграм-канал «ЧТД».

Всего управделами закупает 32 елки, из них — 19 деревьев «супер-премиум класса». Самая дорогая елка стоит 316 тысяч рублей, самая дешевая — около шести тысяч.

Общая стоимость контракта составляет 3,1 миллиона рублей. Закупка проводится за счет внебюджетных средств.

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Россия занимает первое место в мире по площади, занимаемой еловыми лесами — она составляет 76,6 миллиона гектаров. Ежегодно около пяти тысяч гектаров используются непосредственно для выращивания новогодних елей.

Кремль заказывал ели из Дании и год назад. Тогда на 35 деревьев потратили 2,9 миллиона рублей.

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