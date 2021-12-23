В Беларуси прокурор запросил для россиянина Егора Дудникова 11 лет колонии. Он озвучивал ролики для белорусской оппозиции
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Государственный обвинитель на заседании в Минском городском суде попросил приговорить 21-летнего россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы по делу, которое возбудили из-за того, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции. Об этом сообщала «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на источник.
Приговор Дудникову собираются вынести 27 декабря, сообщили РИА Новости в суде. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.
Дудникова обвиняют по статьям о разжигании социальной вражды и в призывах к действиям против национальной безопасности. По версии обвинения, в январе-мае 2021 года Дудников опубликовал в одном из телеграм-каналов «не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера» с целью «нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве».
Кроме того, говорили в прокуратуре, Дудников в телеграм-чате призывал «к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, возникновению массовых беспорядков». Первоначально Дудникова задержали по статье о грубом нарушении порядка, но в финальную версию обвинения это не вошло.
Александр Лукашенко называл Егора Дудникова основным модератором телеграм-канала «Отряды самообороны Беларуси», который якобы был создан членами «„спящих“ террористических ячеек» для насильственной смены власти в Беларуси.
Егор Дудников утверждал, что не участвовал в оппозиционных протестах после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Также он говорил, что его вынудили оговорить себя.
Адвокат Антон Гашинский, ранее представлявший интересы Дудникова, сообщил «Новой газете», что после приговора защита начнет процедуру экстрадиции.