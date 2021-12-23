TikTok стал лидером по посещаемости в интернете в 2021 году. Сервис опередил Google
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Домен сервиса коротких видео TikTok — TikTok.com — стал самым посещаемым сайтом в мире в 2021 году, опередив прошлогоднего лидера — Google. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные компании Cloudfare, которая отслеживает интернет-трафик.
TikTok впервые возглавил рейтинг посещаемости Cloudfare в феврале, а с августа практически постоянно удерживал лидирующие позиции. Год назад домен приложения занимал только седьмое место по посещаемости.
Третье место в списке самых посещаемых доменов в этом году занял домен Facebook.com. За ним следуют Microsoft.com, Apple.com, Amazon.com, Netflix.com, YouTube.com и Twitter.com. Замыкает десятку WhatsApp.com.
При составлении рейтинга Cloudfare учитывала данные о посещении как веб-сайта, так и приложения соцсети или сервиса, пояснили в компании.
Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. В 2018 году приложение стало доступно для пользователей по всему миру и начало набирать популярность. В конце сентября 2021 года TikTok заявил, что ежемесячная аудитория приложения превысила миллиард пользователей.