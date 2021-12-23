Следственный комитет начал проверку из-за поста Артемия Лебедева о мощах святых. Слова блогера возмутили РПЦ

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Следственный комитет начал проверку из-за поста в телеграм-канале дизайнера и блогера Артемия Лебедева, посвященного мощам святых. Об этом сообщили источники РЕН ТВ, «Известий» и агентства «Москва».

По информации изданий, высказывания Лебедева проверяют на предмет оскорбления религиозных чувств верующих (статья 148 УК РФ).

Пост, из-за которого началась проверка, был опубликован в телеграм-канале Лебедева 17 декабря. В нем блогер задался вопросом, «кого должна ***** [волновать] нога, рука, зуб, волос какого-то святого».

«Почему в мавзолеях лежат напоказ трупики Ленина, Ким Ир Сена, Мао? Откуда в народе желание поклониться мертвому менеджеру? Почему выстраиваются очереди приложиться к какой-нибудь коробке с перхотью Сергия Радонежского?» — написал Лебедев.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал слова Лебедева про Сергия Радонежского «преступными и нравственно неприемлемыми».

«Артемий Лебедев, как мне представляется, возомнил, что он существует вне правового поля России, в своей собственной реальности, где можно издеваться над историей нашей страны, высмеивать ее культуру, историю, плевать на могилы великих людей России», — заявил Кипшидзе.

Он выразил надежду, что высказывания Лебедева «вызовут ту реакцию, которая предусмотрена российскими законами».

Обновлено. Артемий Лебедев подтвердил проверку СК. Он опубликовал уведомление от ведомства с просьбой явиться для дачи объяснений. Блогер возмутился из-за проверки и назвал документ СК «богохульным».

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