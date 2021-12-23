Сервис GitHub оштрафовали на миллион рублей за отказ удалить данные «Умного голосования»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Мировой судья в Таганском районном суде Москвы оштрафовал сервис на один миллион рублей, сообщает РИА Новости.

Дело рассматривалось по административной статье о неудалении запрещенного контента (часть 2 статьи 13.41 КоАП, для юридических лиц штраф от 800 тысяч до четырех миллионов рублей).

Как сообщалось ранее, претензии Роскомнадзора касались публикации списков .

Для GitHub, штаб-квартира которого расположена в Сан-Франциско, это первый штраф на территории России, отмечает агентство.

В июле 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с . Это обосновывалось решением Мосгорсуда о признании структур, связанных с оппозиционным политиком, «экстремистскими организациями».

В сентябре, по мере приближения выборов в Госдуму, РКН усилил давление на проект «Умное голосование». Ведомство под угрозой санкций и штрафов добилось от компаний Google и Apple удаления из своих магазинов приложения «Навальный» с функцией «Умного голосования». Также на ютьюбе и в сервисе Google Docs были заблокированы страницы со списками кандидатов «Умного голосования».

Роскомнадзор неоднократно привлекал различные интернет-сервисы, в том числе Google, Telegram, Facebook и Twitter, по статье о неудалении запрещенного контента. Сумма штрафов в отношении всех иностранных компаний, подвергнутых санкциям с начала 2021 года, составляет уже более 200 миллионов рублей.

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