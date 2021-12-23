На ТЭЦ в Улан-Удэ произошел пожар. Власти ограничили подачу тепла в 800 домов и разворачивают пункты временного размещения для жителей

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В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Бурятии.

На ТЭЦ произошло возгорание проводки. Загорелись кабели, которые управляют котлами отопления. В результате были отключены четыре из шести работавших котлов, сообщает ТАСС со ссылкой на власти Бурятии.

На станции начались восстановительные работы, в которых участвуют около 100 человек. Власти Улан-Удэ надеются, что теплоснабжение удастся восстановить в течение шести-семи часов.

На время ремонта в городе ограничили подачу тепла в 791 многоквартирный дом и начали разворачивать пункты временного размещения для людей, чьи дома могут остаться без отопления. На день приостановлена работа 19 детских садов (в школах ранее ввели дистанционные режим обучения).

Утром 23 декабря температура в Улан-Удэ составляла около минус 30 градусов по Цельсию.

СК возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности из-за пожара на ТЭЦ-1. Глава Бурятии Алексей Цыденов в связи с аварией решил прервать командировку в Сирию.

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