Жена президента Франции Брижит Макрон решила судиться из-за конспирологической теории, что она родилась мужчиной

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Первая леди Франции Брижит Макрон готовит судебный иск из-за слухов о том, что она якобы трансгендерная женщина, сообщил ее адвокат Жан Энноши. Против кого она собирается подать иск, не уточняется.

Как сообщает BBC News, в интернете широко разошлась теория заговора о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель . Первые слухи об этом появились в сентябре на ультраправом сайте в статье, написанной некоей Наташей Рей.

Затем сторонники заговоров, противники вакцинации и крайне правые активисты обсудили эту теорию в ходе ютьюб-трансляции, после чего о ней стали писать в социальных сетях. В основном сообщения об этом появились в аккаунтах противников президента Франции Эмманюэля Макрона, в том числе среди сторонников конспирологического движения QAnon.

68-летняя Брижит Макрон замужем за Эмманюэлем Макроном с 2007 года. У нее трое взрослых детей от прежнего брака.

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