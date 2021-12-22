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Российский бизнесмен и меценат Дмитрий Зимин умер в Швейцарии после тяжелой болезни, сообщил в фейсбуке его сын Борис Зимин. Бизнесмену было 88 лет.

Валерий Шарифулин / ТАСС

«Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел. Всё. Прощание и прочие подробности позже», — написал Борис Зимин.

Дмитрий Зимин — один из основателей мобильного оператора «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн»), начавшего работу в 1992 году.

В 2002 году Зимин основал и возглавил фонд поддержки фундаментальной науки . В 2008 году фонд учредил премию «Просветитель», которую вручают за лучшие научно-популярные книги на русском языке. В 2015 году фонд «Династия» прекратил работу после того, как его объявили «иностранным агентом».

В 2016 году Дмитрий Зимин вместе с сыном Борисом основали некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая занимается поддержкой науки и образования.

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