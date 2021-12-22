«Новую газету» не позвали на пресс-конференцию Путина. Песков объяснил это «жесткими ограничениями со стороны Роспотребнадзора»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Новая газета» не будет участвовать в ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, назначенной на 23 декабря.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил это введенными из-за пандемии ограничениями. Ответ Пескова опубликовал в своем телеграм-канале журналист Алексей Полоротов.

Я вам объясню, здесь очень просто. Мы не могли пригласить всех, потому что у нас очень жесткие ограничения со стороны Роспотребнадзора. У нас обычно более тысячи, а сейчас у нас максимум пятьсот, поэтому мы не смогли пригласить всех. И, да, оказались те, кого мы не смогли взять.

«Новая газета» опубликовала ответ Пескова, полученный Полоротовым, но никак пока не прокомментировала произошедшее.

Последние несколько лет СМИ присылали заявки на аккредитацию на ежегодную пресс-конференцию Путина, которые организаторы одобряли или нет. В 2021 году был выбран другой формат — журналистов приглашали.

Среди тех, кто получил приглашение на пресс-конференцию, «Медуза», телеканал и . Всего в списке 508 журналистов, в том числе представители «Тогучинской газеты», «Ирбейской правды» и издания «Пенсионер - Ваш друг и советчик».

Среди тех, кого не позвали, оказалась газета «Ваши 6 соток», главный редактор которой — Андрей Туманов (в 2011-2016 годах депутат Госдумы) — неоднократно задавал вопросы Путину на предыдущих пресс-конференциях.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в 2021 году получил Нобелевскую премию мира.

Читайте также

Мир разлюбил демократию. Мир потянулся к диктатуре. Мы — антидот от тирании Дмитрий Муратов выступил с нобелевской речью. И объявил минуту молчания в память о погибших журналистах

Читайте также

Мир разлюбил демократию. Мир потянулся к диктатуре. Мы — антидот от тирании Дмитрий Муратов выступил с нобелевской речью. И объявил минуту молчания в память о погибших журналистах

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!