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Хоккеисты Национальной хоккейной лиги не примут участия в Олимпийских играх в Пекине, которые состоятся в феврале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Как подчеркивается в заявлении лиги, причиной такого решения стала вспышка коронавируса среди игроков. Число отстраненных от игр хоккеистов на данный момент превышает 100 человек.

Из-за массового заболевания за последнюю неделю лига была вынуждена перенести более 50 матчей — и в связи с этим, подчеркивается в заявлении, не может себе позволить сделать ранее запланированный перерыв на время Олимпиады.

В НХЛ подчеркнули, что будут работать над возможностью отправить игроков на Олимпиаду в 2026 году.

НХЛ и Международная федерация хоккея официально договорились об участии игроков лиги в Играх в Пекине в сентябре 2021 года; эта возможность ранее была заложена в коллективном соглашении между НХЛ и профсоюзом игроков. При этом лига оставляла себе право изменить решение до начала января в случае ухудшения ситуации с ковидом.

В Играх в Пхенчхане в 2018 году игроки НХЛ также участия не принимали. Победу в том турнире одержала .

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