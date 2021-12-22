Мультфильм Антона Дьякова «Боксбалет» попал в шорт-лист «Оскара». «Разжимая кулаки» Киры Коваленко вылетел из списка претендентов на премию

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Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, выдвинутый от России на «Оскар», не попал в шорт-лист картин, претендующих на приз Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Сейчас в списке, опубликованном на сайте академии, представлены 15 фильмов, в том числе лента «Купе № 6» финского режиссера Юхо Куосманена, в которой главную роль сыграл Юра Борисов. В шорт-лист также попали картины из Австрии, Бельгии, Бутана, Дании, Германии, Исландии, Ирана , Италии, Японии, Косово, Мексики, Норвегии, Панамы и Испании.

Кроме того, стал известен шорт-лист номинантов на премию в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». В нем среди претендентов присутствует российский мультфильм «Боксбалет» режиссера Антона Дьякова, рассказывающий историю любви боксера Евгения и балерины Ольги. Ранее «Боксбалет» был удостоен призов российских фестиваля «Короче» и премии «Икар».

Официальный список номинантов на «Оскар» будет оглашен 8 февраля 2022 года. 94-я церемония вручения наград Киноакадемии состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.

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