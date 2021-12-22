Команда Навального нашла у депутата Госдумы и бывшего премьера ДНР Александра Бородая квартиру в Дубае. Она стоит почти полмиллиона евро
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Команда Алексея Навального сообщила, что депутат Госдумы от «Единой России» Александр Бородай владеет апартаментами в Дубае, которые не указаны в его декларации. Расследование об этом опубликовано в ютьюб-канале Алексея Навального.
По данным базы данных владельцев недвижимости в Дубае, которые приводят соратники Навального, Александру Бородаю принадлежит 104-метровая квартира в жилом комплексе Grandeur Residences, расположенном на искусственном острове Палм-Джумейра в форме пальмы.
Бородай купил жилье в Дубае в 2015 году — на следующий год после того, как ушел с поста премьер-министра самопровозглашенной Донецкой народной республики.
По оценке команды Навального, стоимость апартаментов составляет 450 тысяч евро (37,5 миллиона рублей).