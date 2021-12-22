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В 2022 году средний срок ипотечного кредита в России достигнет 23 лет, что соответствует примерно трети от в стране. Об этом говорится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги» ( ), которое поступило в РБК.

С начала 2021 года длительность оформляемых ипотечных кредитов уже выросла более чем на два года, или на 11,2%. К сентябрю 2021-го в России не осталось регионов, где средний срок новой ипотеки составляет меньше 18 лет. Годом ранее таких регионов было 38.

Средний срок ипотеки растет вместе с ее средней суммой: она превысила три миллиона рублей, за год увеличившись более чем на 16%. При этом за последние годы средняя сумма ипотеки выросла больше, чем средний срок. В НКР считают, что рост срока будет догонять рост суммы.

«Часто заемщики удлиняют срок [кредита], чтобы снизить ежемесячный платеж и застраховаться на случай снижения дохода», — заявил РБК аналитик НКР Дмитрий Рышков. По его словам, такие заемщики обычно стараются погасить кредит досрочно, если у них есть такая возможность.

Согласно данным Объединенного кредитного бюро, которые приводит РБК, в 2010 году почти 90% ссуд на жилье были закрыты чуть более чем за четыре года. Аналогичной статистики за последние годы пока нет.

В январе-октябре 2021 года российские банки выдали ипотечных кредитов почти на 4,6 триллиона рублей. Это больше, чем за весь 2020 год, ставший рекордным для российского рынка ипотеки. Рост объясняли снижением ставок по рыночным ипотечным кредитам и действием государственных программ льготной ипотеки.

НКР прогнозирует сокращение рынка ипотеки в следующем году на фоне роста ставок по ссудам. По мнению аналитиков агентства, в 2022 году общая сумма новых ипотечных кредитов снизится примерно на 10% по сравнению с 2021-м.

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