Дума приняла закон об уголовной ответственности за повторные нарушения ПДД. Водителям, ранее лишенным прав, будет грозить колония
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за повторное нарушение правил дорожного движения теми, кто ранее привлекался за это к административной ответственности и лишался водительских прав.
Уголовная ответственность наступит, если у гражданина уже есть административный штраф и он лишен прав за превышение скорости более чем на 60 километров в час или за выезд на встречную полосу. В таком случае нарушителю будет грозить до двух лет лишения свободы или уголовный штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.
Тем, кто ранее уже был судим за опасное вождение, будет грозить три года колонии или штраф от 300 до 600 тысяч рублей.
Как отмечают авторы инициативы, статистика свидетельствует о том, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости и они повторно нарушают правила дорожного движения. Грубо нарушают правила, повторно выезжая на полосу для встречного движения, почти 10% водителей.
В октябре стало известно, что правительство разрабатывает ужесточение наказания за пьяную езду. В рамках новых поправок, помимо прочего, рассматривается вариант привлечения к уголовной ответственности за сам факт нахождения за рулем в нетрезвом виде — даже если водитель не участвовал в ДТП.