Дума приняла закон об уголовной ответственности за повторные нарушения ПДД. Водителям, ранее лишенным прав, будет грозить колония

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за повторное нарушение правил дорожного движения теми, кто ранее привлекался за это к административной ответственности и лишался водительских прав.

Уголовная ответственность наступит, если у гражданина уже есть административный штраф и он лишен прав за превышение скорости более чем на 60 километров в час или за выезд на встречную полосу. В таком случае нарушителю будет грозить до двух лет лишения свободы или уголовный штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

Тем, кто ранее уже был судим за опасное вождение, будет грозить три года колонии или штраф от 300 до 600 тысяч рублей.

В октябре стало известно, что правительство разрабатывает ужесточение наказания за пьяную езду. В рамках новых поправок, помимо прочего, рассматривается вариант привлечения к уголовной ответственности за сам факт нахождения за рулем в нетрезвом виде — даже если водитель не участвовал в ДТП.

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