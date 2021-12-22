Борис Грызлов станет послом России в Беларуси

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Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине станет послом РФ в Беларуси, сообщил Znak.com, ссылаясь на источник в Госдуме. Нынешний посол Евгений Лукьянов, назначенный в марте 2021 года, будет отозван. Официально это пока не подтверждено.

По словам собеседника издания, думский комитет по делам СНГ одобрил кандидатуру Грызлова на пост посла. Первый замглавы комитета Константин Затулин подтвердил это РИА Новости. Утвердить кандидатуру Грызлова должен президент России Владимир Путин.

По информации «Коммерсанта», по крайней мере в первое время Грызлов будет совмещать работу в посольстве и в трехсторонней контактной группе по Украине. Источник «Интерфакса» в Госдуме сообщил, что Грызлов может приступить к своим новым обязанностям еще до наступления нового года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала это комментировать, отметив, что «назначение послов — прерогатива президента».

В прошлом Борис Грызлов возглавлял МВД России (2001-2003 годы), работал депутатом четырех созывов Госдумы, был спикером российского парламента в 2003-2011 годах.

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