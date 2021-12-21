Вакцинацию подростков от коронавируса включили в календарь профилактических прививок. Она будет добровольной

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Министерство здравоохранения РФ обновило национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, включив в него вакцинацию от коронавирусной инфекции подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном на портале правовой информации.

«Вакцинация проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей или иного законного представителя», — отмечается в документе.

Подростки 12-17 лет отнесены в приказе к третьему уровню приоритета по вакцинации против COVID-19 вместе с госслужащими, учащимися вузов и призывниками. К приоритету первого уровня относятся люди в возрасте от 60 лет.

24 ноября Минздрав зарегистрировал вакцину против коронавируса «Спутник М» для подростков 12-17 лет. Она представляет собой 1/5 дозы препарата «Спутник V», применяемого для взрослых. По прогнозам министерства, вакцинация подростков в России может начаться в конце декабря 2021 года.

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