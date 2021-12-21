В МЧС разработали стандарт для срочных захоронений во время войны и чрезвычайных ситуаций. В нем есть инструкция по созданию братских могил

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С 1 февраля 2022 года в России вступит в силу национальный стандарт, который определяет действия властей для быстрой организации массовых похорон людей и животных, погибших в результате военных конфликтов или чрезвычайных ситуаций в мирное время (например, землетрясений).

Документ размещен на сайте МЧС России. Его разработал ведомственный научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Стандарт был принят еще в сентябре 2021 года, но СМИ обратили на него внимание только сейчас. Он носит рекомендательный характер.

В документе говорится, что при выборе мест захоронения трупов людей необходимо учитывать правила застройки города, расстояние до жилых зданий, особенности рельефа местности и расположение источника водоснабжения.

Хоронить умерших, имеющих высокий радиоактивный фон, предписано в специально отведенных для этого местах. Захоронение умерших от особо опасных инфекций следует проводить в герметичных оцинкованных гробах.

Стандарт предписывает региональным властям заранее создавать запасы гробов, патологоанатомических мешков, дезинфицирующих средств. Предусмотрено также формирование специальных команд по срочному захоронению трупов.

Кроме того, стандарт содержит инструкцию для организации братских могил. В качестве примера приведена ситуация, когда в течение трех суток нужно похоронить тысячу человек. В документе описывается, в частности, сколько времени нужно на создание братской могилы, какие у нее должны быть размеры и какой бульдозер лучше использовать, чтобы ее засыпать.

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