Рамзан Кадыров: Турция предоставила убежище террористам, совершившим преступления в России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале обвинил власти Турции в том, что они «прикрывают террористов, совершивших преступления в России». Кадыров призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана определиться с тем, поддерживает ли Турция террористов или выступает «за прозрачные и честные отношения» с Россией.

А иначе, пока в Турции находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки, пока они открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан, мы оставляем за собой право на ответные действия.

Говоря о переименовании парков, Кадыров, вероятнее всего, имел в виду парк имени , открытый в декабре в городе Кëрфез на северо-западе Турции. Глава Чечни сказал, что в ответ на это «вполне логично и политически зеркально» увековечить имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненный срок заключения в Турции.

Кадыров также призвал МИД России обратить внимание и принять дипломатические меры, поскольку «нынешние действия турецких властей — это прямая угроза для российско-турецких отношений».

Ранее в декабре официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила открытие парка Джохара Дудаева в Турции. Она сказала, что Россия придерживается «принципиальной позиции в отношении установления любых видов памятников экстремистам, террористам, боевикам и коллаборационистам».

В октябре в Турции задержали четверых россиян, гражданина Украины и гражданина Узбекистана по делу в подготовке вооруженного нападения на чеченских оппозиционеров. Предположительно, покушение готовили на Рустама Ажиева (Абдулхакима Шишани), чья группа «Аджнад аль-Кавказ» воевала в Сирии с войсками Башара Асада и боевиками « ». Турецкие СМИ утверждали, что, по данным разведки, задержанные выполняли приказы советника главы Чечни и депутата Госдумы Адама Делимханова.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!