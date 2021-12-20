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Фармдистрибьютор «Ирвин» ведет переговоры с международной компанией Roche о производстве в России рисдиплама (торговая марка «Эврисди»). Этот препарат тормозит развитие тяжелого генетического заболевания — спинальной мышечной атрофии (СМА). Лекарство нужно принимать пожизненно; один флакон препарата стоит в России в рознице около 800 тысяч рублей; в год ребенку нужен примерно 31 флакон, что обойдется в 24 миллиона рублей.

О том, что «Ирвин» может стать производителем «Эврисди» в России, «Медузе» рассказал источник, близкий к руководству «Ирвина», а также подтвердил источник на фармрынке. Представитель Roche заявил, что компания рассматривает возможность локализации «Эврисди», но никаких подробностей не раскрыл. При этом в Roche называют родственную структуру «Ирвина» — компанию «Ирвин-2» с теми же владельцами и руководителем, стратегическим партнером по рисдипламу в России.

Летом 2021 года Минздрав рекомендовал правительству включить «Эврисди» в перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Это значит, что для льготных категорий граждан он будет поставляться за счет государства.

В России детям от 6 месяцев до 18 лет «Эврисди» закупает президентский фонд «Круг добра», финансируемый за счет дополнительных 2% налога на доход россиян, зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год. Компания «Ирвин» — единственный поставщик «Эврисди» для «Круга добра». Согласно сайту госзакупок, никто из других дистрибьюторов этого препарата в России в аукционах Минздрава на поставку этого лекарства для фонда не участвует. На данный момент «Ирвин» выиграл таким образом больше 30 конкурсов Минздрава в общей сложности на 7,3 миллиарда рублей.

Гендиректор «Ирвина» Михаил Степанов более 20 лет знаком с председателем правления фонда «Круг добра», священником Александром Ткаченко и даже был в числе учредителей прихода его храма в Санкт-Петербурге.

Компания «Ирвин» входит в состав крупного российского фармацевтического холдинга «Фармэко». Его совладелицу Жанну Сергиенко несколько собеседников «Медузы» на фармрынке, в том числе и в «Ирвине», считают родственницей Геннадия Дюмина. Это отец Алексея Дюмина — губернатора Тульской области, бывшего охранника Владимира Путина. В «Фармэко» Геннадий Дюмин занимает пост первого зампреда совета директоров.

Подробнее о сотрудничестве «Ирвина» с фондом «Круг добра» можно прочитать в расследовании «Медузы».

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