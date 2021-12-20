Евросоюз одобрил пятую вакцину от коронавируса — американскую Novavax
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Европейское агентство лекарственных средств одобрило вакцину американского производителя Novavax (коммерческое название препарата — Nuvaxovid). Об этом сообщается на сайте регулятора.
Nuvaxovid стала первой белковой вакциной, одобренной в Европе.
После того как решение регулятора формально утвердит Еврокомиссия, страны ЕС смогут использовать вакцину.
До сих пор в Евросоюзе были одобрены четыре вакцины — от компаний Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson и AstraZeneca. Все они получили одобрение еще в начале весны.
Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину Novavax 17 декабря. Препарат стал восьмым в списке одобренных ВОЗ.