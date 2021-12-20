Эксперты ВШЭ оценили общий объем взяток в сфере госзакупок в 6,6 триллиона рублей

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Эксперты Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ провели исследование коррупции при государственных закупках, пишет РБК.

Авторы исследования анонимно опросили компании, участвующие в госзакупках, и выяснили следующее:

С коррупцией при прохождении конкурсных процедур сталкивались более двух третей (71%) поставщиков;

В среднем размер отката в коррупционной схеме составляет почти пятую часть от всей суммы госконтракта;

Для 37% опрошенных в ходе исследования главным фактором для получения госзаказа является сговор — вертикальный (между заказчиком и поставщиком) или горизонтальный (между компаниями — участниками торгов);

83% опрошенных сообщили, что осуждают коррупцию. Бороться за заказ неправомерными способами их вынуждает слишком высокая конкуренция за госзаказ.

Общий объем взяток в сфере госзакупок, по данным авторов исследования. составил , что соответствует 6,2% ВВП России.

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