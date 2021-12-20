Белоруссия заявила о нападении на свое посольство в Лондоне

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Белорусский МИД объявил, что на посольство республики в Лондоне 19 декабря было совершено нападение.

Группа лиц, цитирует «Белта» заявление МИД, сначала испортила фасад здания посольства, а потом напала на прибывших на место происшествия белорусских дипломатов. Одному из дипломатов потребовалась медицинская помощь — «в учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба».

Нападавших задержала полиция. МИД заявил, что они «предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку „Надзея“».

Временный поверенный в делах Великобритании был вызван в МИД Белоруссии, где ему «заявили решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц, а также информировании белорусской стороны о ходе проведения процессуальных действий и их результатах».

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