Умер кинорежиссер Андрей Малюков

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Народный артист РФ, кинорежиссер Андрей Малюков умер от коронавируса на 74-м году жизни. Об этом в фейсбуке сообщила его двоюродная сестра, актриса Наталья Бондарчук.

Сергей Карпов / ТАСС

Андрей Малюков родился в 1948 году в Новосибирске. В 1971 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, после чего работал ассистентом режиссера Юрия Озерова на съемках пятисерийной киноэпопеи «Освобождение».

Дебютный полнометражный фильм Малюков «В зоне особого внимания» вышел в 1977 году и был отмечен государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых и серебряной медалью имени Довженко. В 1981 году Малюков снял один из первых советских фильмов-катастроф «34-й скорый». Также он автор картин «Мы из будущего» (2008), «Матч» (2012), сериалов «Империя под ударом» (2000), «Спецназ» (2002), «Диверсант» (2004), «Мосгаз» (2012), «Остаться в живых» (2018) и других.