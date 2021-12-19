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Британский архитектор Ричард Роджерс умер 18 декабря в Лондоне на 89-м году жизни, сообщает BBC News.

Martin Bureau / AFP / Scanpix / LETA

Ричард Роджерс наряду с Ренцо Пьяно, Норманом Фостером и Николасом Гримшоу считается основателем архитектурного хай-тека.

По его проектам построены Центр Жоржа Помпиду в Париже, стадион O2 Arena в Лондоне, аэропорт Барахас в Мадриде, пятый терминал аэропорта Хитроу в Лондоне, здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге, небоскреб на месте Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, штаб-квартира страховой компании Lloydʼs в Лондоне.

В 1991 году Роджерс был посвящен королевой Елизаветой II в рыцари.

В 2007 году он удостоился Притцкеровской премии — самой престижной архитектурной награды в мире.