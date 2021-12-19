«Он же Путин, кто его заразит?» Песков оценил вероятность заболевания президента ковидом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает маловероятной перспективу заражения Владимира Путина коронавирусом. Об этом он заявил в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1».

«Ну, слушайте — он же Путин, кто его заразит?» — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистки, есть ли какой-то план на случай, если все-таки кто-то заразит президента (цитата по ТАСС). При этом Песков отметил, что о таком повороте событий ему «не хочется ни думать, ни говорить».

Он рассказал, что весь персонал, контактирующий с Путиным, соблюдает карантин и необходимые правила эпидемиологической безопасности, а сам президент «как ответственный гражданин Российской Федерации привился, потом ревакцинировался и еще принял участие в дополнительном эксперименте с этой назальной вакциной». Все, кому предстоит общение с Путиным, проходят предварительный карантин или их «особенно тестируют», добавил Песков.

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