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В Тюменской области запретили мигрантам работать в автобусах и такси

Источник: Портал правовой информации

Губернатор Тюменской области Александр Моор своим постановлением запретил местным транспортным компаниям принимать на работу иностранных граждан, работающих на основании патентов.

Иностранцы не смогут работать в сфере пассажирского сухопутного транспорта, включая перевозку в городском и пригородном сообщении, в такси, а также в сфере автомобильного грузового транспорта, в том числе они не смогут оказывать услуги по перевозкам.

По решению губернатора компании должны в срок до 1 марта 2022 года «привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением», сказано в документе.

Тюменская область стала вторым регионом России после Ханты-Мансийского автономного округа, где в 2022 году мигранты не смогут работать в общественном транспорте и такси. 14 декабря соответствующее постановление подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая среди прочего запретила принимать мигрантов на работу в магазины, торгующие алкоголем и сигаретами.

В ноябре в мэрии Москвы заявили, что разрабатывают план полного отказа от использования труда мигрантов в строительной сфере. В то же время председатель Следственного комитета Россиси Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию всех трудовых мигрантов, въезжающих из стран ближнего зарубежья, чтобы сдерживать «противоправные деяния» в среде мигрантов.

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