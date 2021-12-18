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Российское издательство комиксов Bubble собирается в 2022 году выпустить комикс о главном герое фильмов «Брат» и «Брат 2» Даниле Багрове. Выход комикса приурочат к 25-летию премьеры первого фильма, сообщил главный редактор издательства Роман Котков.

«Это не будет копирование картины. Это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя», — сказал Котков на фестивале кино, игр и комиксов Bubble Comics Con, проходящем в Москве.

Комикс о Багрове планируют представить на следующем Bubble Comics Con, пишет TJ. Авторы собираются раскрыть подробности проекта до конца декабря.

Издательство Bubble выпускает несколько собственных линеек комиксов. Среди них «Майор Гром», по мотивом которого сняли два фильма: короткометражный «Майор Гром» (2017) и «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021).

Режиссер Алексей Балабанов выпустил фильм «Брат» в 1997 году. Спустя три года вышло продолжение киноленты «Брат 2». Роль Данилы Багрова сыграл актер Сергей Бодров.

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