В базе ГИБДД произошел сбой. Выдачу прав и регистрацию автомобилей приостановили

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18 декабря в Федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой, сообщает портал «МВД медиа».

В региональных подразделениях Госавтоинспекции, сказано в сообщении, приостановили регистрацию автомобилей и выдачу водительских удостоверений. Кроме того, ограничен доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД. В МВД отметили, что «подобные случаи являются единичными», а специалисты работают над устранением неполадок.

«Фонтанка» утром 18 декабря сообщила, что сбой затронул Петербург и Ленинградскую область, из-за чего, по словам очевидцев, у подразделений ГИБДД образовались очереди. Сотрудница одного из межрайонных регистрационно-экзаменационных отделений в Петербурге сказала изданию, что проблемы наблюдаются «по всей России».

О сбое, в частности, сообщили в Москве, Подмосковье, Красноярском крае, Новосибирской области, Свердловской области.

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