Судья Басманного суда Юлия Сафина умерла от последствий ковида. Она санкционировала многие громкие аресты последнего десятилетия

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Федеральный судья Басманного районного суда Москвы Юлия Сафина умерла от последствий коронавирусной инфекции, сообщила газета «Коммерсант», не раскрывая источник информации.

По данным издания, Сафиной было 39 лет. О смерти судьи также сообщил источник ТАСС в ее окружении, который сказал, что она скончалась в возрасте 44 лет.

Будучи судьей, Юлия Сафина за последние восемь лет санкционировала или продлила аресты практически всех фигурантов громких расследований Следственного комитета, писал «Коммерсант». Она вынесла сотни решений по уголовным делам, находящимся в производстве следователей центрального аппарата СК.

Сафина избирала или продлевала меры пресечения бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, полицейским, подбросившим наркотики журналисту «Медузы» Ивану Голунову, основателю фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви, фигуранту «московского дела» Даниилу Беглецу.

В сентябре 2020 года Юлия Сафина вынесла приговор бизнесмену Илье Шерману, назначив ему семь лет лишения свободы по делу о мошенничестве. Мосгорсуд, рассмотрев жалобы на приговор, установил, что текст приговора во многом повторял обвинительное заключение со всеми его ошибками. Московская коллегия судей лишила Сафину статуса судьи. Позже ей вернули этот статус, заменив наказание предупреждением. В последнее время вместо громких уголовных дел и ходатайств об арестах она рассматривала дела об административных правонарушениях.