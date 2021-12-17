Вдова Пиночета Лусия Ириарт умерла в возрасте 99 лет

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Вдова Аугусто Пиночета, бывшая первая леди Чили Лусия Ириарт умерла 16 декабря в своей резиденции в Сантьяго, сообщает газета La Tercera.

10 декабря ей исполнилось 99 лет.

Лусия Ириарт родилась в 1922 году в семье адвоката и бывшего министра внутренних дел Чили Освальдо Ириарта Корвалана. В 1943 году она вышла замуж за военного Аугусто Пиночета (1915 — 2006). В их браке родились пятеро детей.

Считается, что именно Лусия Ириарт подтолкнула мужа к организации в 1973 году переворота против президента Сальвадора Альенде. В годы диктатуры Пиночета в Чили, с 1973 по 1990 год, Ириарт была ближайшим советником супруга, оказывая большое влияние на политику страны. По официальным данным, за годы диктатуры в Чили были убиты по политическим мотивам более трех тысяч человек, еще свыше 35 тысяч подверглись пыткам.

В 2016 году Лусию Ириарт обвинили в махинациях и хищениях бюджетных средств из фонда CEMA, который она возглавляла.