В общежитии московского вуза задержали подозреваемого в попытке завербовать студентов в террористы

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ФСБ России объявила, что задержала сторонника террористической организации « », которого подозревают в публичных призывах к терроризму, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спецслужбу.

Задержан гражданин неназванной среднеазиатской республики, студент Российского технологического университета МИРЭА в Москве. Его задержали в общежитии этого вуза при участии сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии.

По данным ФСБ, задержанный мужчина «предпринимал попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность».

Кроме того, говорят в ведомстве, мужчина неоднократно оправдывал деятельность сторонников «Исламского государства» и пропагандировал их идеологию в сети, а также «призывал к ведению вооруженной борьбы для установления халифата» в Ираке и Сирии силами террористической группировки.

Следственный комитет возбудил дело по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма).

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