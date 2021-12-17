Центробанк предложил отменить комиссии при переводах между собственными счетами. Чтобы удобнее переводить деньги в банки с высокими ставками по депозитам

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Центробанк обсуждает возможность сделать бесплатными переводы между собственными счетами в разных банках. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Конечно, можно снять деньги наличными. Их переносить. Но мы уже давно живем в преобладании безналичных форм. И такие комиссии часто могут быть барьером для того, чтобы люди свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам для них более привлекательны.

Набиуллина отметила, что комиссией не будут облагаться переводы с одного своего счета на другой на суммы до 1,4 миллиона рублей в календарный месяц.

Сейчас при переводах через Систему быстрых платежей, разработанную Центробанком, в месяц можно без комиссии переводить до 100 тысяч рублей между счетами разных банков, принадлежащих разным людям. При переводах свыше этой суммы взимается комиссия в 0,5% (но не более полутора тысяч рублей).

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