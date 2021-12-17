На верфи в Санкт-Петербурге загорелся корвет, строящийся для Минобороны

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге загорелся корвет проекта 20385 «Проворный», строящийся для Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылку на Объединенную судостроительную корпорацию.

В результате пожара пострадали три человека, двое из них были госпитализированы.

По данным «Фонтанки», причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при выполнении работ. Издание отмечает, что загорелась ходовая рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция.

Площадь пожара составляет 80 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, пожар тушат 89 человек и 22 единицы техники.

Корвет «Проворный» предназначен для патрулирования ближней морской зоны, обеспечения противовоздушной обороны других кораблей, а также для артиллерийской поддержки десанта.

Строительство «Проворного» началось в 2013 году. В 2019 году его спустили на воду. Его передача флоту была запланирована на конец 2022 года.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!