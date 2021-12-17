Минюст добавил еще две организации в реестры «иностранных агентов»
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Министерство юстиции России добавило еще две организации в реестры «иностранных агентов».
В реестр НКО-«иноагентов» попала автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ «Лилит», а в реестр незарегистрированных общественных объединений Дальневосточное общественное движение «Маяк», которое оказывает поддержку ЛГБТ-людям и женщинам, пострадавшим от насилия.
Обеими организациями руководит психолог Регина Дзугкоева, уточняет «Дождь».
«Маяк» входит в «Российскую ЛГБТ-сеть». Само это движение было внесено в список «иноагентов» 8 ноября, а четыре дня спустя одного из ее основателей Игоря Кочеткова объявили СМИ — «иностранным агентом».