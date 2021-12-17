Минюст добавил еще две организации в реестры «иностранных агентов»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Министерство юстиции России добавило еще две организации в реестры «иностранных агентов».

В реестр НКО-«иноагентов» попала автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ «Лилит», а в реестр незарегистрированных общественных объединений Дальневосточное общественное движение «Маяк», которое оказывает поддержку ЛГБТ-людям и женщинам, пострадавшим от насилия.

Обеими организациями руководит психолог Регина Дзугкоева, уточняет .

«Маяк» входит в . Само это движение было внесено в список «иноагентов» 8 ноября, а четыре дня спустя одного из ее основателей объявили СМИ — «иностранным агентом».

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