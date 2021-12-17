Бывшего подрядчика Пентагона обвинили в попытках шпионажа в пользу России

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В городе Лид, штат Южная Дакота, арестован бывший подрядчик Пентагона, 63-летний Джон Мюррей Роу-младший по обвинению в попытке шпионажа в пользу России, сообщает Минюст США.

По данным ведомства, Роу почти 40 лет проработал инженером-испытателем на различных оборонных подрядчиков, в том числе занимался аэрокосмическими технологиями ВВС США и имел доступ к секретным сведениям. Его уволили после «ряда нарушений режима секретности и проявления горячего интереса к российским делам», говорится в пресс-релизе министерства.

ФБР вело секретное расследование в отношении подозреваемого. В марте 2020 года Роу встретился с сотрудником бюро под прикрытием, выдававшим себя за агента российского правительства. После этого они в течение восьми месяцев переписывались, обменявшись более 300 имейлами. В них Роу выражал желание работать на правительство РФ и утверждал, что обладает секретной информацией, касающейся сферы обороны и национальной безопасности США. В одном из писем подозреваемый раскрыл агенту под прикрытием сведения о системах радиоэлектронного противодействия, используемых на американских истребителях.

Роу грозит максимальное наказание в виде пожизненного тюремного заключения.

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