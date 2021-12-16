В Ленинградской области умерла блокадница, которая месяц назад сама сделала себе операцию, не дождавшись помощи врачей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В Ленинградской области умерла 90-летняя Клавдия Петрова, которая в ноябре самостоятельно сделала себе операцию из-за отсутствия своевременной медицинской помощи. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на внучку женщины.

По словам внучки Петровой, официально причина смерти еще не названа, но по предварительным данным, женщина умерла от онкологического заболевания.

Операция, скорее всего, не сказалась на ней. Тесты на коронавирус тоже уже были отрицательные. У нее метастазы были в брюшной полости везде. Поговорить нам с ней перед смертью так и не дали, ни по телефону, ни лично.

Клавдия Петрова — участница Великой Отечественной войны, пережившая блокаду Ленинграда. В середине ноября, не получив своевременную медицинскую помощь, она самостоятельно разрезала свой живот ножом, чтобы выпустить скопившуюся там жидкость — у нее было осложнение в виде из-за онкологического заболевания. Опасаясь, что подобное вмешательство может привести к смерти, она оставила прощальное письмо родным.

Власти Ленинградской области заявляли, что незадолго до инцидента у женщины диагностировали ковид, поэтому ее предлагали госпитализировать в больницу, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, однако родственники отказались от этого.

После того как инцидент получил широкую огласку, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. О наличии в нем подозреваемых не сообщалось.