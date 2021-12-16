Reddit подал заявку на IPO. Компания оценивается в 10 миллиардов долларов

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Платформа Reddit конфиденциально направила Комиссии по ценным бумагам и биржам США документы на проведение первичного размещения акций (IPO).

Цена размещения и количество акций будут определены после того, как комиссия одобрит IPO, сообщил Reddit на своем сайте, добавив, что на данном этапе не может предоставить больше информации.

Bloomberg напоминает, что в ходе недавнего раунда инвестиций Reddit был оценен в 10 миллиардов долларов.

Платформа Reddit, представляющая собой гибрид соцсети и форума, была создана в 2005 году. Сейчас у Reddit более 50 миллионов уникальных пользователей в сутки, сообщается на сайте компании.

Reddit неоднократно подвергался критике за то, что недостаточно модерирует сообщения пользователей, допуская расистские комментарии и высказывания, разжигающие ненависть.

В 2021 году особое внимание к Reddit было привлечено после того, как участники одного из форумов устроили флешмоб, повлиявший на котировки акций, что стали называть «переворотом на фондовом рынке».

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