Reddit подал заявку на IPO. Компания оценивается в 10 миллиардов долларов
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Платформа Reddit конфиденциально направила Комиссии по ценным бумагам и биржам США документы на проведение первичного размещения акций (IPO).
Цена размещения и количество акций будут определены после того, как комиссия одобрит IPO, сообщил Reddit на своем сайте, добавив, что на данном этапе не может предоставить больше информации.
Bloomberg напоминает, что в ходе недавнего раунда инвестиций Reddit был оценен в 10 миллиардов долларов.
Платформа Reddit, представляющая собой гибрид соцсети и форума, была создана в 2005 году. Сейчас у Reddit более 50 миллионов уникальных пользователей в сутки, сообщается на сайте компании.
Reddit неоднократно подвергался критике за то, что недостаточно модерирует сообщения пользователей, допуская расистские комментарии и высказывания, разжигающие ненависть.
В 2021 году особое внимание к Reddit было привлечено после того, как участники одного из форумов устроили флешмоб, повлиявший на котировки акций, что стали называть «переворотом на фондовом рынке».