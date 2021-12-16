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Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги», входящее в холдинг РБК, подготовило первый средних зарплат в крупнейших компаниях реального сектора российской экономики по данным за 2020 год.

Вот как выглядит первая пятерка:

газовая компания «Новатэк» (средняя зарплата в месяц — 261 270 рублей); судоходная компания «Совкомфлот» (254 490 рублей); золотодобывающая компания «Полюс» (239 970 рублей); транспортная компания «Волга-Днепр» (237 760 рублей); «Независимая нефтегазовая компания» (230 870 рублей).

РБК отмечает, что средняя зарплата у лидера списка в девять раз выше, чем у аутсайдера — «Почты России», занявшей 100-е место: 261,3 тысячи против 29 тысяч рублей. Средняя зарплата в топ-3 в пять раз превышает общероссийскую среднюю зарплату — 51,3 тысячи рублей (по данным Росстата за 2020 год).

Среди прочих в списке представлены «Яндекс» (8-е место, 170 480 рублей), «Норильский никель» (13-е место, 137 430 рублей), S7 Group (14-е место, 131 140 рублей), «Алроса» (18-е место, 124 930 рублей), «Аэрофлот» (23-е место, 111 530 рублей).

У более 20 участников списка средние зарплаты оказались ниже, чем в среднем по стране, то есть меньше 51,3 тысячи рублей. Среди них розничные сети «ДНС Групп», «Связной», «Магнит», «Монетка», автопроизводители «КамАЗ» и «АвтоВАЗ».

В ренкинг попала 21 российская «дочка» зарубежных компаний, но им не присвоили места. При этом некоторые из них — Philip Morris International, Japan Tobacco International, Procter & Gamble, Samsung, Mars, Shell, EPAM Systems, LG — по уровню зарплат конкурируют с отечественными лидерами списка.

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