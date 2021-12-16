Основатель «Газгольдера» и первый продюсер Басты получил три года колонии

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Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил основателя ночного клуба и лейбла звукозаписи «Газгольдер», владельца сети пивных «Кружка» Евгения Антимония к трем годам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает «Московский комсомолец», ссылаясь на пресс-службу суда.

Суд на два года лишил бизнесмена права выполнять управленческие функции в коммерческих организациях. Также ему изменили меру пресечения с подписки о невыезде на арест.

Уголовное дело в отношении Антимония возбудили из-за товарного знака «Кружка». По версии обвинения, бизнесмен без ведома партнеров по компании «Бинертон-Ка» продал товарный знак другой своей компании «Рамш» за 100 тысяч рублей, писала в июле 2019 году «База». «МК» утверждает, что Антимоний продал товарный знак «за символические 100 рублей». СМИ указывали, что реальная стоимость товарного знака — 150 миллионов рублей.

Евгений Антимоний в середине 2000-х годов основал клуб «Газгольдер» на «Арме», по соседству с баром «Кружка». В 2005 году он создал лейбл «Газгольдер», а также стал первым продюсером рэпера Баста (Василий Вакуленко). Антимоний рассказывал, что впервые услышал Басту на демозаписи, которую из Ростова-на-Дону привез певец Богдан Титомир.

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