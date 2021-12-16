Московским школьникам удлинят новогодние каникулы из-за коронавируса

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Департамент образования мэрии Москвы рекомендовал городским школам уйти на новогодние каникулы с 27 декабря по 9 января, сообщает «Интерфакс». В нынешнем учебном году в российских школах зимние каникулы должны начаться в зависимости от плана обучения с 29 или 31 декабря.

Как пояснили чиновники, эта мера предложена из-за распространения новой коронавирусной инфекции и «направлена на укрепление тенденции по снижению заболеваемости в городе».

Решения по увеличению продолжительности зимних каникул будут принимать директора школ с учетом мнения управляющих советов, отметили в мэрии.

Для начальных классов в школах с 27 по 30 декабря будут организованы дежурные группы. Детские сады и колледжи в Москве продолжат работать штатно.

Осенью в России началась новая вспышка COVID-19 из-за распространения варианта дельта. Федеральный оперштаб регулярно отчитывался о рекордных ежесуточных показателях заболеваемости и смертности от ковида. В начале ноября в стране вводился режим нерабочих дней, а также продлевались осенние каникулы для школьников.

В конце ноября ученые из ЮАР, а вслед за ними Всемирная организация здравоохранения объявили о появлении нового варианта коронавируса омикрон, который распространяется значительно быстрее дельты и имеет намного больше мутаций.

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